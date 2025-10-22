Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Zahnarztpraxis

Jena (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Zahnarztpraxis in der August-Bebel-Straße eingebrochen. Ein Aufmerksamer Zeuge hatte den Vorfall gegen 02:10 Uhr der Polizei gemeldet. Die Täter flüchteten vom Tatort. Eine eingeleitete Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Bei dem Einbruch wurden diverse medizinische Geräte gestohlen, so dass der Praxisbetrieb zunächst nicht fortgeführt werden kann. Die Beutesumme wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Diebstahls, welche Hinweise zu Tätern geben können, werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 0274587/2024, telefonisch unter 03641 810 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

