Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gestellt

Weimar (ots)

Ein 21-Jähriger betrat am Montagnachmittag die Filiale der Müller-Drogerie in der Schillerstraße in Weimar über den Hintereingang, gebab sich zielgerichtet in die Parfümabteilung und entnahm dort Beutegut im Wert von 145 Euro. Beim Versuch das Geschäft über den Haupteingang zu verlassen, wurde der 21-Jährige im Kassenbereich angesprochen, dem Ladendetektiv übergeben und händigte anschließend das Beutegut aus. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

