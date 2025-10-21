LPI-J: Ladendieb gestellt
Weimar (ots)
Ein 21-Jähriger betrat am Montagnachmittag die Filiale der Müller-Drogerie in der Schillerstraße in Weimar über den Hintereingang, gebab sich zielgerichtet in die Parfümabteilung und entnahm dort Beutegut im Wert von 145 Euro. Beim Versuch das Geschäft über den Haupteingang zu verlassen, wurde der 21-Jährige im Kassenbereich angesprochen, dem Ladendetektiv übergeben und händigte anschließend das Beutegut aus. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen.
