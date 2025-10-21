Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer

Weimar (ots)

Gelmeroda: Ein 48-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem E-Scooter die Rudolstädter Straße in Gelmeroda. Dabei fiel ihm der vor ihm fahrende 41-Jährige in seinem Krankenfahrstuhl auf, da dieser kurz die Hauptstraße befuhr, um die Straßenseite zu wechseln. Daraufhin sprach er den 41-Jährigen auf sein Fahrmanöver an, da er dies für rücksichtslos hielt, woraufhin beide in eine verbale Streitigkeit gerieten. Auch sprach man gegenseitige Drohungen aus. Anschließend rief der 41-Jährige die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten wirken beide Personen alkoholisiert und gaben an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Scooterfahrer einen Wert von 0,98 Promille, der 41-Jährige hatte sogar einen Wert von 2,03 Promille. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen dieser leistete der 51-Jährige Widerstand gegen die Maßnahme. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell