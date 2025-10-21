PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer

Weimar (ots)

Gelmeroda: Ein 48-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem E-Scooter die Rudolstädter Straße in Gelmeroda. Dabei fiel ihm der vor ihm fahrende 41-Jährige in seinem Krankenfahrstuhl auf, da dieser kurz die Hauptstraße befuhr, um die Straßenseite zu wechseln. Daraufhin sprach er den 41-Jährigen auf sein Fahrmanöver an, da er dies für rücksichtslos hielt, woraufhin beide in eine verbale Streitigkeit gerieten. Auch sprach man gegenseitige Drohungen aus. Anschließend rief der 41-Jährige die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten wirken beide Personen alkoholisiert und gaben an, Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Scooterfahrer einen Wert von 0,98 Promille, der 41-Jährige hatte sogar einen Wert von 2,03 Promille. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Im Rahmen dieser leistete der 51-Jährige Widerstand gegen die Maßnahme. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Fahrzeug durchwühlt

    Weimar (ots) - Grammetal: In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Unbekannte im Ortsteil Niederzimmern unterwegs. Hier stießen der oder die Täter auf ein geparktes Fahrzeug der Marke Peugeot. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen diese die Scheibe der Beifahrertür ein und gelnagten so ins Fahrzeuginnere. Hier durchwühlten die Langfinger unter anderem das Handschuhfach. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Vom Fahrrad gestoßen, geschlagen und bestohlen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Montagabend trafen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger in der Erich-Weinert-Straße zufällig aufeinander. Aus bisher noch ungeklärten Gründen stieß der 17-Jährig sein Gegenüber vom Fahrrad, als dieser an ihm vorbeifuhr. Anschließend schlug und trat dieser auf den am Boden liegenden Radfahrer ein und raubte aus dessen Rucksack einen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Trotz Fahrverbot motorisiert unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Montagnachmittag kontrollierten Beamte einen 57-Jährigen in seinem Pkw Daimler im Bereich der Straße Am Globus. Bei der Kontrolle kam ans Licht, dass der Mann ein Fahrverbot bis Mitte November hat. dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, mit seinem Pkw umher zu fahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren