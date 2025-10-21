LPI-J: Trotz Fahrverbot motorisiert unterwegs
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Montagnachmittag kontrollierten Beamte einen 57-Jährigen in seinem Pkw Daimler im Bereich der Straße Am Globus. Bei der Kontrolle kam ans Licht, dass der Mann ein Fahrverbot bis Mitte November hat. dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, mit seinem Pkw umher zu fahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.
