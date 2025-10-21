PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Schmierereien am Montag festgestellt - zwei Täter gefasst

Jena (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, beschmierten Unbekannte über das vergangene Wochenende die Stadtkirche. Diese ist derzeit in der Sanierung befindlich und daher eingerüstet. Der oder die Schmierfinke begaben sich zu den Schaukästen und brachten mittels oranger Lackfarbe diffamierenden Schriftzüge zum Nachteil der Polizei an. Der angerichtete Sachschaden ist dreistellig. Auch am Engelplatz stellten Zeugen ein frisches Graffito fest, ebenfalls mit oranger Lackfarbe angebracht. Auch hier wurde eine Buchstabenkombination gesprüht, welche jedoch nicht politischer oder diffamierender Ausprägung ist. Ein Zusammenhang beider Taten wird dennoch geprüft. Auch am Lommerweg stellten Zeugen eine frische Schmiererei fest. Gegen 14:30 Uhr teilten diese mit, dass eine Frau, welche augenscheinlich alkoholisiert sei, an eine Wand mit goldener Farbe die Worte "Ausländer raus!" gesprüht habe. Die Frau, laut Zeugen mit indischen Phänotypus, sei noch im Bereich. Die alarmierten Beamten trafen zeitnah ein, jedoch war die vermeintliche Täterin nicht mehr vor Ort. Sie hatte sich in unbekannte Richtung entfernt. Auch eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zu ihrer Feststellung. Kurz darauf erging erneut eine Meldung, diesmal im Bereich Sonnenhof. Hier sollen zwei Personen mittels goldener Lackfarbe ebenso ausländerfeindliche Parolen an eine Hauswand sprühen. Der Verdacht lag nahe, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Die eingesetzten Beamten stellten im Bereich der Ludwig-Weimar-Gasse dann eine 20-Jährige nebst ihrem 36-jährigen Begleiter fest. Da die zweite Tat durch Zeugen videografisch aufgezeichnet wurde, ist die Täterschaft nachweisbar. Ob diese auch für das Graffiti im Lommerweg verantwortlich waren, eine aufgefundene Spraydose mit entsprechender Farbe spricht dafür, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:06

    LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

    Apolda (ots) - Am Sonntag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Deutschen. Der Mann konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgegriffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 1.500 Euro hätte abwenden können. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, muss er nun die nächsten 15 Tage in der Vollzugsanstalt in Tonna verbringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:05

    LPI-J: Verkehrsunfall - 3 verletzte Jugendliche

    Escherode (ots) - Zwischen Escherode und Schmiedehausen hat sich gestern Nachmittag ein PKW mit drei Jugendlichen überschlagen. In einer Rechtskurve verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich. Beide Insassen und der Fahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Glücklicherweise wurden die Jugendlichen bei dem Unfall nur leicht ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:45

    LPI-J: Schläfchen vor Lkw gehalten

    Weimar (ots) - Am Sonntagabend meldete ein aufmerksamer Anwohner in der Pappelallee, zwei schlafende Männer vor einem Lkw. Als die Beamten hinzukamen, stellten sie fest, dass einer der Männer nun in dem verschlossenen Lkw lag und schlief. Der zweite Mann lag schlafend direkt vor dem Fahrzeug. Die Beamten konnten unter großen Schwierigkeiten die beiden alkoholisierten Männer wecken. Nach erfolgreichen Weckruf wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren