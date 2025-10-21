Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Schmierereien am Montag festgestellt - zwei Täter gefasst

Jena (ots)

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, beschmierten Unbekannte über das vergangene Wochenende die Stadtkirche. Diese ist derzeit in der Sanierung befindlich und daher eingerüstet. Der oder die Schmierfinke begaben sich zu den Schaukästen und brachten mittels oranger Lackfarbe diffamierenden Schriftzüge zum Nachteil der Polizei an. Der angerichtete Sachschaden ist dreistellig. Auch am Engelplatz stellten Zeugen ein frisches Graffito fest, ebenfalls mit oranger Lackfarbe angebracht. Auch hier wurde eine Buchstabenkombination gesprüht, welche jedoch nicht politischer oder diffamierender Ausprägung ist. Ein Zusammenhang beider Taten wird dennoch geprüft. Auch am Lommerweg stellten Zeugen eine frische Schmiererei fest. Gegen 14:30 Uhr teilten diese mit, dass eine Frau, welche augenscheinlich alkoholisiert sei, an eine Wand mit goldener Farbe die Worte "Ausländer raus!" gesprüht habe. Die Frau, laut Zeugen mit indischen Phänotypus, sei noch im Bereich. Die alarmierten Beamten trafen zeitnah ein, jedoch war die vermeintliche Täterin nicht mehr vor Ort. Sie hatte sich in unbekannte Richtung entfernt. Auch eine Fahndung im Nahbereich führte nicht zu ihrer Feststellung. Kurz darauf erging erneut eine Meldung, diesmal im Bereich Sonnenhof. Hier sollen zwei Personen mittels goldener Lackfarbe ebenso ausländerfeindliche Parolen an eine Hauswand sprühen. Der Verdacht lag nahe, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Die eingesetzten Beamten stellten im Bereich der Ludwig-Weimar-Gasse dann eine 20-Jährige nebst ihrem 36-jährigen Begleiter fest. Da die zweite Tat durch Zeugen videografisch aufgezeichnet wurde, ist die Täterschaft nachweisbar. Ob diese auch für das Graffiti im Lommerweg verantwortlich waren, eine aufgefundene Spraydose mit entsprechender Farbe spricht dafür, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

