Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Apolda (ots)

Am Sonntag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Deutschen. Der Mann konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgegriffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 1.500 Euro hätte abwenden können. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, muss er nun die nächsten 15 Tage in der Vollzugsanstalt in Tonna verbringen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 14:05

    LPI-J: Verkehrsunfall - 3 verletzte Jugendliche

    Escherode (ots) - Zwischen Escherode und Schmiedehausen hat sich gestern Nachmittag ein PKW mit drei Jugendlichen überschlagen. In einer Rechtskurve verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich. Beide Insassen und der Fahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Glücklicherweise wurden die Jugendlichen bei dem Unfall nur leicht ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:45

    LPI-J: Schläfchen vor Lkw gehalten

    Weimar (ots) - Am Sonntagabend meldete ein aufmerksamer Anwohner in der Pappelallee, zwei schlafende Männer vor einem Lkw. Als die Beamten hinzukamen, stellten sie fest, dass einer der Männer nun in dem verschlossenen Lkw lag und schlief. Der zweite Mann lag schlafend direkt vor dem Fahrzeug. Die Beamten konnten unter großen Schwierigkeiten die beiden alkoholisierten Männer wecken. Nach erfolgreichen Weckruf wurde die ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:45

    LPI-J: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Weimar (ots) - Mehrere Passanten haben über den Notruf mitgeteilt, dass ein Mann aggressiv auf der Erfurter Straße herumläuft und versucht in fremde Autos einzusteigen. Die eingesetzten Beamten eilten zum Einsatzort und sprachen den Mann. Dieser rannte jedoch Oberkörperfrei weiter über die Straße. Die Beamten mussten den Mann festhalten um weitere Gefahren für den Straßenverkehr und die Passanten abzuwehren. Doch ...

    mehr
