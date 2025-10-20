LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Escherode (ots) - Zwischen Escherode und Schmiedehausen hat sich gestern Nachmittag ein PKW mit drei Jugendlichen überschlagen. In einer Rechtskurve verlor der 19-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und der PKW überschlug sich. Beide Insassen und der Fahrer konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Glücklicherweise wurden die Jugendlichen bei dem Unfall nur leicht ...

