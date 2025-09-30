Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Harley-Davidson entwendet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Eitorf (ots)

In der Nacht von Sonntag (28. September) auf Montag (29. September) haben Unbekannte in Eitorf ein hochwertiges Motorrad gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Besitzer seine schwarze Harley-Davidson mit dem amtlichen Kennzeichen AK-K 657 am Sonntag gegen 18:00 Uhr auf der Straße "Auf dem Erlenberg", in der Nähe der Einmündung "Am Kapellenhof", abgestellt. Als er das Fahrzeug am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr wieder abholen wollte, war es verschwunden.

Der Wert des entwendeten Motorrads wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls von Kraftfahrzeugen aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Verbleib der Harley-Davidson oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell