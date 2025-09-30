Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Hennef (ots)

Am Montag (29. September) kam es gegen 15:00 Uhr im Einmündungsbereich der Bundesstraße 8 (B 8) und der Krautscheider Straße in Hennef zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde.

Ein 39-jähriger Mann befuhr mit seiner Suzuki die B 8 in Fahrtrichtung Altenkirchen und wollte den Einmündungsbereich geradeaus passieren. Zeitgleich fuhr eine 60-jährige Mercedesfahrerin über die Krautscheider Straße und beabsichtigte nach links auf die B 8 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Die Autofahrerin hatte angegeben, dass unmittelbar vor dem Motorrad ein Pkw nach rechts in die Krautscheider Straße abgebogen sei. Dadurch habe sie den nachfolgenden Zweiradfahrer übersehen.

Der 39-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 60-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell