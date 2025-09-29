PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Raubdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Troisdorf (ots)

Am Freitagmorgen (26. September) kam es in Troisdorf zu zwei Straftaten in nahegelegenen Geschäften an der Mendener Straße. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden.

Gegen 06:30 Uhr betrat ein unbekannter Mann eine Bäckerei und gab sich gegenüber dem Verkäufer als Aushilfe aus. Nach einem kurzen Gespräch erhielt er Arbeitskleidung und begab sich in den Kassenbereich. Dort entnahm er einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete, bevor der Verkäufer eingreifen konnte.

Etwa eine Dreiviertelstunde später ereignete sich ein Raubdelikt in einem Lebensmittelgeschäft in unmittelbarer Nähe. Der Täter bedrohte eine Kassiererin mit dem Tode und deutete auf seinen Hosenbund, in dem sich nach Angaben der Geschädigten ein schusswaffenähnlicher Gegenstand befand. Nachdem die Kassiererin die Kasse geöffnet hatte, entnahm er einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und flüchtete anschließend unerkannt.

Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sowie der Auswertung von Videoaufzeichnungen erhärtete sich bereits während der Fahndungsmaßnahmen der Tatverdacht gegen einen 19-jährigen Troisdorfer. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung des polizeibekannten Mannes. Dabei trafen sie den Tatverdächtigen an und stellten Beweismittel sowie Bargeld sicher. Eine Waffe konnte nicht gefunden werden.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Da Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte er auch als Tatverdächtiger für den Diebstahl in der Bäckerei identifiziert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde der Tatverdächtige noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Troisdorfer muss sich nun wegen des Verdachts des Raubes und Diebstahls verantworten. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

