Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ladendetektiv verhindert Ladendiebstahl

Tatverdächtiger flüchtet

Siegburg (ots)

Am Donnerstag (25. September) kam es in Siegburg zu einem Ladendiebstahl. Ein Ladendetektiv hielt den Verdächtigen zunächst auf, bevor dieser flüchten konnte. Gegen 20:10 Uhr beobachtete der 56 Jahre alte Mitarbeiter des Geschäfts an der Barbarastraße im Ortsteil Stallberg einen Kunden. Dieser verließ gerade mit einem gefüllten Einkaufswagen die Filiale durch den Eingang, ohne die Einkäufe bezahlt zu haben. Der Ladendetektiv stellte den Verdächtigen zunächst auf dem Parkplatz und hielt ihn dabei an einem Arm fest. Der mutmaßliche Ladendieb riss sich aus dem Griff los und schlug dabei den 56-Jährigen, der unverletzt blieb. Dann flüchtete der Verdächtige zu Fuß ohne seine Beute, die einen Wert von etwa 350 Euro hatte, in Richtung des Kreisverkehrs an der Barbarastraße, wo ihn der Zeuge aus den Augen verlor. Den hinzugerufenen Polizisten beschrieb er den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 1,70 m groß, 35 bis 40 Jahre alt, dunkler Teint, kurze, rasierte Haare unter einer dunklen Baseball-Kappe. Der Mann war mit einer beigen Steppjacke sowie dunkler Jeans bekleidet. Außerdem trug er einen Rucksack der Marke Nike. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter 02241 541-3121 zu melden. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell