POL-SU: Autofahrerin nach Zusammenstoß im Einmündungsbereich verletzt

Eitorf (ots)

Am Donnerstagabend (25. September) kam es im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Spinnerweg in Eitorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde.

Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Ruppichteroth mit ihrem Renault die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Harmoniestraße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 39-jährige Windeckerin mit ihrem VW vom Spinnerweg nach links auf die Bahnhofstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten Renaultfahrerin.

Die 39-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Renaultfahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Das Verkehrskommissariat der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Re)

