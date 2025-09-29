Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pferdetransporter von Grundstück gestohlen

Much (ots)

In Much wurde am zurückliegenden Wochenende ein Pferdetransporter von einem Grundstück gestohlen. Dieses befindet sich im Ortsteil Roßbruch und ist unter anderem mit einer Scheune bebaut. Davor stand das Fahrzeug. Der 62 Jahre alte Anzeigenerstatter gab der Polizei gegenüber an, dass der Transporter am Samstag (27. September) um 19:30 Uhr auf jeden Fall noch dort gestanden habe. Am Sonntagmorgen (28. September) bemerkte der Mann gegen 08:30 Uhr, dass das Gefährt verschwunden war. Stattdessen befand sich ein Fahrrad in der Nähe der Scheune, von dem man nicht wisse, wem es gehöre. Es wird daher davon ausgegangen, dass im Tatzeitraum ein bislang unbekannter Täter mit dem Rad zu dem Grundstück fuhr, sich dann mit dem gestohlenen Lkw entfernte und das Fahrrad zurückließ. Bei dem Pferdetransporter mit dem amtlichen Kennzeichen SU-JS 126 handelt es sich um einen grauen Movano Horsebox. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Uhl)

