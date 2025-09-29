Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall bei Überholmanöver

Ein Fahrer unter Alkoholeinfluss

Siegburg (ots)

Am Sonntag (28. September) kam es in Siegburg-Stallberg zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholmanöver. Ein Fahrer stand dabei unter Alkoholeinfluss. Gegen 00:25 Uhr befuhren zwei Autofahrer hintereinander die Bundestraße 56 (B 56) in Fahrtrichtung Neunkirchen-Seelscheid. Unmittelbar hinter der Kreuzung B 56/Zeithstraße setzte ein 32 Jahre alter Mann aus Windeck mit seinem Ford zum Überholen des Vorausfahrenden an. Als er sich auf gleicher Höhe neben ihm befand, zog der Windecker wieder nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Mazda. Dessen 24 Jahre alter Fahrer aus Siegburg lenkte daraufhin gegen den Fusion, um nicht in die Grünfläche rechts der Fahrbahn abgedrängt zu werden. Dadurch verlor der 32-Jährige kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet gegen die Leitplanke, die sich neben der Gegenfahrspur befindet. Die beiden Pkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Gesamtsachschade beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 9.000 Euro. Da die hinzugerufenen Polizisten bei dem Ford-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahmen, führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Windecker wurde daher mit auf eine Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses verantworten. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm ausdrücklich untersagt. (Uhl)

