PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall bei Überholmanöver
Ein Fahrer unter Alkoholeinfluss

Siegburg (ots)

Am Sonntag (28. September) kam es in Siegburg-Stallberg zu einem Verkehrsunfall bei einem Überholmanöver. Ein Fahrer stand dabei unter Alkoholeinfluss. Gegen 00:25 Uhr befuhren zwei Autofahrer hintereinander die Bundestraße 56 (B 56) in Fahrtrichtung Neunkirchen-Seelscheid. Unmittelbar hinter der Kreuzung B 56/Zeithstraße setzte ein 32 Jahre alter Mann aus Windeck mit seinem Ford zum Überholen des Vorausfahrenden an. Als er sich auf gleicher Höhe neben ihm befand, zog der Windecker wieder nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Mazda. Dessen 24 Jahre alter Fahrer aus Siegburg lenkte daraufhin gegen den Fusion, um nicht in die Grünfläche rechts der Fahrbahn abgedrängt zu werden. Dadurch verlor der 32-Jährige kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet gegen die Leitplanke, die sich neben der Gegenfahrspur befindet. Die beiden Pkw-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Gesamtsachschade beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 9.000 Euro. Da die hinzugerufenen Polizisten bei dem Ford-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahmen, führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Windecker wurde daher mit auf eine Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses verantworten. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm ausdrücklich untersagt. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 14:07

    POL-SU: Pferdetransporter von Grundstück gestohlen

    Much (ots) - In Much wurde am zurückliegenden Wochenende ein Pferdetransporter von einem Grundstück gestohlen. Dieses befindet sich im Ortsteil Roßbruch und ist unter anderem mit einer Scheune bebaut. Davor stand das Fahrzeug. Der 62 Jahre alte Anzeigenerstatter gab der Polizei gegenüber an, dass der Transporter am Samstag (27. September) um 19:30 Uhr auf jeden Fall noch dort gestanden habe. Am Sonntagmorgen (28. ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 12:22

    POL-SU: Festnahme nach Raubdelikt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

    Troisdorf (ots) - Am Freitagmorgen (26. September) kam es in Troisdorf zu zwei Straftaten in nahegelegenen Geschäften an der Mendener Straße. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden. Gegen 06:30 Uhr betrat ein unbekannter Mann eine Bäckerei und gab sich gegenüber dem Verkäufer als Aushilfe aus. Nach einem kurzen Gespräch erhielt er ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:31

    POL-SU: Autofahrerin nach Zusammenstoß im Einmündungsbereich verletzt

    Eitorf (ots) - Am Donnerstagabend (25. September) kam es im Einmündungsbereich Bahnhofstraße / Spinnerweg in Eitorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Gegen 17:15 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Ruppichteroth mit ihrem Renault die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Harmoniestraße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 39-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren