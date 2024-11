POL-PPWP: Einbruchversuch scheitert

Kaiserslautern (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag die Polizei über einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht informiert. Die Frau hatte gegen 12.15 Uhr von ihrem Balkon aus beobachtet, wie ein Pkw durch die Friedrichstraße fuhr und in Höhe des Hauses Nummer 35 versuchte, in einer Parklücke am Fahrbahnrand einzuparken. Nachdem es dann - so die Zeugin - "laut knallte", sei der Wagen fluchtartig in Richtung ...

mehr