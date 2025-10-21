LPI-J: Firmenwagen zerkratzt

Apolda (ots) - Am Sonntag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 36-jährigen Deutschen. Der Mann konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle aufgegriffen werden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, welchen er durch die Zahlung von knapp 1.500 Euro hätte abwenden können. Da er das Geld nicht aufbringen konnte, muss er nun die nächsten 15 Tage in der Vollzugsanstalt in Tonna verbringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

