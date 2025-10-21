PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Firmenwagen zerkratzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein 20-Jährige stellten seinen Firmenwagen der Marke Mazda ordnungsgemäß in der Werner-Seelenbinder-Straße ab. Als er am Montagnachmittag zum Abstellort kam musste er feststellen, wie Unbekannte die gesamte Karosse mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

