Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Fahrrad gestürzt - Helm verhindert schlimmeres

Jena (ots)

Montagvormittag war eine Mutter mit ihrem Kleinkind auf dem Fahrrad unterwegs. Das Kind saß hierbei im entsprechendem Fahrradsitz hinter der Frau. Hierfür befuhren diese den Radweg neben der Stadtrodaer Straße Richtung stadtauswärts. Auf Höhe Wöllnitz führte die Frau einen Schulterblick durch, um nach ihrem Kind zu schauen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und kam zu Fall. Beide zogen sich dadurch leichte Verletzungen zu. Auch die getragenen Helme wiesen im Anschluss Kratzer auf, erfüllten somit aber ihren Zweck - sie schützten die Köpfe vor Schlimmeren.

