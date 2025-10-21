PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Fahrrad gestoßen, geschlagen und bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Montagabend trafen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger in der Erich-Weinert-Straße zufällig aufeinander. Aus bisher noch ungeklärten Gründen stieß der 17-Jährig sein Gegenüber vom Fahrrad, als dieser an ihm vorbeifuhr. Anschließend schlug und trat dieser auf den am Boden liegenden Radfahrer ein und raubte aus dessen Rucksack einen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen beobachteten den Sachverhalt und konnte so den Täter bekannt machen. Die eingesetzten Beamten stellten diesen dann an seiner Wohnanschrift fest und leiteten das entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Der 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Trotz Fahrverbot motorisiert unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Montagnachmittag kontrollierten Beamte einen 57-Jährigen in seinem Pkw Daimler im Bereich der Straße Am Globus. Bei der Kontrolle kam ans Licht, dass der Mann ein Fahrverbot bis Mitte November hat. dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, mit seinem Pkw umher zu fahren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Firmenwagen zerkratzt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein 20-Jährige stellten seinen Firmenwagen der Marke Mazda ordnungsgemäß in der Werner-Seelenbinder-Straße ab. Als er am Montagnachmittag zum Abstellort kam musste er feststellen, wie Unbekannte die gesamte Karosse mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Hinweise auf den oder die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Mit Fahrrad gestürzt - Helm verhindert schlimmeres

    Jena (ots) - Montagvormittag war eine Mutter mit ihrem Kleinkind auf dem Fahrrad unterwegs. Das Kind saß hierbei im entsprechendem Fahrradsitz hinter der Frau. Hierfür befuhren diese den Radweg neben der Stadtrodaer Straße Richtung stadtauswärts. Auf Höhe Wöllnitz führte die Frau einen Schulterblick durch, um nach ihrem Kind zu schauen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Zweirad und kam zu Fall. Beide zogen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren