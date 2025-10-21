Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vom Fahrrad gestoßen, geschlagen und bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Montagabend trafen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger in der Erich-Weinert-Straße zufällig aufeinander. Aus bisher noch ungeklärten Gründen stieß der 17-Jährig sein Gegenüber vom Fahrrad, als dieser an ihm vorbeifuhr. Anschließend schlug und trat dieser auf den am Boden liegenden Radfahrer ein und raubte aus dessen Rucksack einen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen beobachteten den Sachverhalt und konnte so den Täter bekannt machen. Die eingesetzten Beamten stellten diesen dann an seiner Wohnanschrift fest und leiteten das entsprechende Ermittlungsverfahren ein. Der 18-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt.

