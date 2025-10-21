PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Fahrzeug durchwühlt

Weimar (ots)

Grammetal: In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Unbekannte im Ortsteil Niederzimmern unterwegs. Hier stießen der oder die Täter auf ein geparktes Fahrzeug der Marke Peugeot. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen diese die Scheibe der Beifahrertür ein und gelnagten so ins Fahrzeuginnere. Hier durchwühlten die Langfinger unter anderem das Handschuhfach. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten sich die Täter nach ihrer Tat ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Fahrzeug wurde am Sonntag gegen 17 Uhr in der Straße Auf dem Sand abgestellt. Festgestellt wurde die Tat am Montagfrüh, gegen 7 Uhr. Nach erfolgter Tatortaufnahme wurden die Ermittlungen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

