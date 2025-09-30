PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbrüche in Vereinsheime an der Lippestraße

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Vereinsheim vom Kanuvereins sowie von einer Schießgesellschaft waren das Ziel von Einbrechern.

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 28. September, 19.15 Uhr und Montag, 29. September, 14.30 Uhr, in das Vereinsheim eines Kanuvereins an der Lippestraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld.

In ein Vereinsheim einer Schießgesellschaft an der Lippestraße wurde ebenfalls im Zeitraum zwischen Sonntag, dem 28. September, 12 Uhr, und Montag, dem 29. September, 15.30 Uhr, eingebrochen. Der Täter verschaffte sich durch Einschlagen eines Fensters Zugang. Er durchsuchte den Waffenraum und entwendete Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm

