Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 22. bis zum 28. September 2025

Ein Dokument

Hamm (ots)

In der Woche vom 22. bis zum 28. September gab es im Stadtgebiet fünf vollendete Einbruchsdelikte. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor.

Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu wählen. Weiterhin sollte man seine Wohnung oder sein Haus gegen ungebetenen Besuch sichern.

Dazu bietet die Polizei Hamm eine kostenlose Beratung an, für die Bürgerinnen und Bürger einen Termin über Mail an dirkkpo.hamm@polizei.nrw.de vereinbaren können. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

