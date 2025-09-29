PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich Andreasstraße/Marinestraße am 26. September, zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu.

Gegen 8.15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Chevrolet-Fahrer die Marinestraße in östliche Richtung. Vor der Kreuzung hielt er an, um einer von rechts kommenden Fahrradfahrerin Vorfahrt zu gewähren. Eine 42-jährige VW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Chevrolet-Fahrer und seine 46-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 3.500 Euro. (bf)

