POL-HAM: 66-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 66-jähriger Radfahrer zog sich am Samstag, 27. September, bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwig-Teleky-Straße leichte Verletzungen zu.

Ein 37-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 9.15 Uhr die Soester Straße in südöstlicher Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Ludwig-Teleky-Straße abzubiegen. Zeitgleich befuhr der Radfahrer die Soester Straße in nordwestliche Richtung. Beim Abbiegevorgang des Autos kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin in ein Hammer Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro. (bf)

