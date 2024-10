Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus am Brasselsberg: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg:

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "An den Vogelwiesen" in Kassel am Samstag suchen die Ermittler des zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo nach Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 20:50 Uhr über ein Küchenfenster eingestiegen, nachdem sie dieses mit einem Hebelwerkzeug aufgebrochen hatten. Auf ihrem Beutezug im Haus durchsuchten sie Schränke in mehreren Zimmern. Mit zwei Tresoren, die die Einbrecher gewaltsam aus den Verankerungen gerissen hatten, sowie Bargeld und hochwertigem Schmuck flüchteten die Einbrecher letztlich in unbekannte Richtung. Aufgrund der Größe und des Gewichts der Wertschränke wird davon ausgegangen, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat, die die Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell