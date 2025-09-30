Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

Hamm-Herringen (ots)

Eine Kindertagesstätte an der Friesenstraße war in der Zeit von Freitag, 26. September, 15 Uhr und Montag, 29. September, 6.50 Uhr das Ziel von einem Einbrecher.

Er verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Badezimmerfensters unbefugten Zutritt. Zahlreiche Schubladen standen offen und wurden durchwühlt. Der Täter entwendete eine Kasse mit Bargeld.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

