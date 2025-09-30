PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindergarten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 26. September, 16 Uhr bis Montag, 29. September, 6.45 Uhr in einen Kindergarten an der Sorauer Straße ein.

Sie verschafften sich durch das Aufhebeln einer Tür Zugang ins Gebäude. In den Büroräumen wurden sämtliche Schränke durchsucht. Angaben zu möglichen entwendeten Gegenständen können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

  30.09.2025 – 15:42

    POL-HAM: Einbruch in Kindertagesstätte

    Hamm-Herringen (ots) - Eine Kindertagesstätte an der Friesenstraße war in der Zeit von Freitag, 26. September, 15 Uhr und Montag, 29. September, 6.50 Uhr das Ziel von einem Einbrecher. Er verschaffte sich durch das Aufhebeln eines Badezimmerfensters unbefugten Zutritt. Zahlreiche Schubladen standen offen und wurden durchwühlt. Der Täter entwendete eine Kasse mit Bargeld. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm ...

    mehr
  30.09.2025 – 14:11

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 22. bis zum 28. September 2025

    Hamm (ots) - In der Woche vom 22. bis zum 28. September gab es im Stadtgebiet fünf vollendete Einbruchsdelikte. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den Notruf 110 zu ...

    Ein Dokument
    mehr
