Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kindergarten

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 26. September, 16 Uhr bis Montag, 29. September, 6.45 Uhr in einen Kindergarten an der Sorauer Straße ein.

Sie verschafften sich durch das Aufhebeln einer Tür Zugang ins Gebäude. In den Büroräumen wurden sämtliche Schränke durchsucht. Angaben zu möglichen entwendeten Gegenständen können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell