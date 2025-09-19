PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Nachtragsmeldung zu "Polizeieinsatz nach gefährlicher Körperverletzung in einer Wohnung"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie bereits berichtet, löste am Donnerstagmorgen ein 55-jähriger Mann einen größeren Polizeieinsatz in Bretten aus, nachdem er zuvor seine 48-jährige Ehefrau in einer Wohnung in der Melanchthonstraße angegriffen und mit einem Messer verletzt haben soll.

Nach aktuellen Erkenntnissen erlitt die Geschädigte mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Bereich der Hände und des Oberkörpers. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Das vermeintliche Tatmesser konnte bei der späteren Wohnungsdurchsuchung aufgefunden werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 55-Jährige am Freitagmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Bruchsal vorgeführt. Gegen den Beschuldigten wurde Haftbefehl erlassen und er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Janina Metz, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

