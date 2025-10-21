Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Schulbesuch am Wochenende"

Weimar (ots)

Weimar: Unbekannte betraten am vergangenen Wochenende ein Schulgelände in der Gropiusstraße. Hier begaben sich diese zum Schulgebäude und traten augenscheinlich mehrfach und mit erheblicher Wucht gegen die Säulen der Balkoneinfassung. Durch die mechanische Krafteinwirkung brachen zwei Säulen und wurden somit stark beschädigt. Diese sind nicht mehr für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Der Sachschaden, welcher montagfrüh festgestellt wurde, wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder gar den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de gegeben. Das Aktenzeichen 272440/2025 ist hierbei bitte anzugeben.

