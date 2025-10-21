PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: "Schulbesuch am Wochenende"

Weimar (ots)

Weimar: Unbekannte betraten am vergangenen Wochenende ein Schulgelände in der Gropiusstraße. Hier begaben sich diese zum Schulgebäude und traten augenscheinlich mehrfach und mit erheblicher Wucht gegen die Säulen der Balkoneinfassung. Durch die mechanische Krafteinwirkung brachen zwei Säulen und wurden somit stark beschädigt. Diese sind nicht mehr für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden. Der Sachschaden, welcher montagfrüh festgestellt wurde, wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder gar den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Weimar zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de gegeben. Das Aktenzeichen 272440/2025 ist hierbei bitte anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Zwei alkoholisierte Fahrzeugführer

    Weimar (ots) - Gelmeroda: Ein 48-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem E-Scooter die Rudolstädter Straße in Gelmeroda. Dabei fiel ihm der vor ihm fahrende 41-Jährige in seinem Krankenfahrstuhl auf, da dieser kurz die Hauptstraße befuhr, um die Straßenseite zu wechseln. Daraufhin sprach er den 41-Jährigen auf sein Fahrmanöver an, da er dies für rücksichtslos hielt, woraufhin beide in eine verbale ...

  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Scheibe eingeschlagen und Fahrzeug durchwühlt

    Weimar (ots) - Grammetal: In der Nacht von Sonntag auf Montag waren Unbekannte im Ortsteil Niederzimmern unterwegs. Hier stießen der oder die Täter auf ein geparktes Fahrzeug der Marke Peugeot. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen diese die Scheibe der Beifahrertür ein und gelnagten so ins Fahrzeuginnere. Hier durchwühlten die Langfinger unter anderem das Handschuhfach. Nach bisherigen Erkenntnissen entfernten ...

  • 21.10.2025 – 08:30

    LPI-J: Vom Fahrrad gestoßen, geschlagen und bestohlen

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Montagabend trafen ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger in der Erich-Weinert-Straße zufällig aufeinander. Aus bisher noch ungeklärten Gründen stieß der 17-Jährig sein Gegenüber vom Fahrrad, als dieser an ihm vorbeifuhr. Anschließend schlug und trat dieser auf den am Boden liegenden Radfahrer ein und raubte aus dessen Rucksack einen zweistelligen Bargeldbetrag. Zeugen ...

