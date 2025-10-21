LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt

Weimar (ots) - Gelmeroda: Ein 48-Jähriger befuhr am Montagnachmittag mit seinem E-Scooter die Rudolstädter Straße in Gelmeroda. Dabei fiel ihm der vor ihm fahrende 41-Jährige in seinem Krankenfahrstuhl auf, da dieser kurz die Hauptstraße befuhr, um die Straßenseite zu wechseln. Daraufhin sprach er den 41-Jährigen auf sein Fahrmanöver an, da er dies für rücksichtslos hielt, woraufhin beide in eine verbale ...

mehr