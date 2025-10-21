LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle in Mattstedt
Mattstedt (ots)
Der Blitzer wurde am gestrigen Tag von der Polizei in Mattstedt aufgestellt und eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Insgesamt blitze es 57 Mal. Es wurden 47 Verwarngelder und 10 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 87 km/h.
