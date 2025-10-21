Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Supermarkt-Diebin gestellt

Apolda (ots)

Gestern Nachmittag wurde in einem Discounter in der Bernhard-Prager-Gasse in Apolda eine Frau dabei beobachtet, wie sie sich etwas in die Handtasche steckte. An der Kasse bezahlte die 44-Jährige allerdings nur die Waren, welche in ihrem Einkaufwagen lagen. Ein Mitarbeiter stoppte die Diebin und verständigte die Polizei. Gegen die 44-Jährige wurde eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

