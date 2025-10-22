PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übergriff auf Kind vereitelt - Zeugen gesucht

Jena (ots)

Wie Dienstagabend bekannt wurde, ereignete sich gegen 18:45 Uhr in der Hermann-Pistor-Straße ein Vorfall vor dem dortigen Verbrauchermarkt. Ein 8-jähriges Mädchen befand sich gerade auf dem Heimweg von einem Freizeittreff, als ihr ein unbekannter Mann gegenübertrat. Dieser sprach sie auf Höhe des Marktes in bedrohlicher Weise, mit erhobener Hand, an und drohte ihr mit Tritten. Des Weiteren drohte er sie zu würgen. Dies versuchte der Unbekannte auch, allerdings konnte das Mädchen ausweichen, sodass es zu keinem Körperkontakt kam. Der Mann versuchte es ein weiteres Mal, auch ohne Erfolg. Ein Passant bemerkte dies, ging auf den Unbekannten zu und sprach diesen auf sein Handeln an. Daraufhin wurde dieser auch verbal aggressiv gegenüber dem Zeugen. Diesen Moment nutzt das Mädchen, um nach Hause zu eilen. Hier offenbarte sie sich ihrem Vater, der die Polizei informierte. Der unbekannte Mann kann nicht beschrieben werden. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

    männlich
    25-30 Jahre
    180-185 cm groß
    schwarzen T-Shirt
    schwarze Jogginghose
    Zum eingreifenden Zeugen liegt keine Beschreibung vor.

Zeugen des Sachverhalts, insbesondere der Mann, welcher in die Situation eingriff, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 274512/2025 ist hierbei bitte mit anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

