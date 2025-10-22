Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Raub unter Bekannten

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Am Dienstagabend brach ein 43-jähriger in eine Wohnung in der Rollestraße in Kahla ein. Dort schlug er eine 39-jährige Frau und versuchte dann ca. 80,- Euro aus einem Glas zu klauen. Die gerufenen Polizeibeamten konnten den Täter dann stellen. Der mit fast 3 Promille stark alkoholisierte Mann war äußerst aggressiv. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf, der Mann wurde vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde er wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

