Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Totalschaden auf Blutstraße

Weimar (ots)

Weimar: Montagmorgen war ein 21-Jähriger mit seinem KIA auf der Blutstraße in Richtung Ettersbergsiedlung unterwegs. Augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor er auf der schlüpfrigen Straße die Kontrolle über seinen Pkw. In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Diese beschädigte er auf gut 40 Meter. auch der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden konnte vor Ort nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

