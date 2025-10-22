Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwer verletzter Hund nach Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am späten Dienstagabend wurde ein Hund in Eisenberg, Obere Donitzschkau angefahren. Der Belgische Schäferhund, welche bei einer Pflegerin temporär untergebracht war, überwand die Umzäunung des Grundstücks und lief auf die Straße. Ein bisher unbekannter Pkw erfasst den Hund dann. Das Unfallbeteiligte Fahrzeug samt Fahrer oder Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle ohne diesen zu melden und den entsprechenden Pflichten nachzukommen. Der Hund wurde schwer verletzt in eine Notfallklinik nach Gera gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743 56100 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 274552/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell