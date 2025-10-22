Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefiederter Diebstahl

Jena/Weimar (ots)

Weimar/Jena: Der ideelle und emotionale Verlust wiegt vermutlich mehr als der Beuteschaden von geschätzten 300,- Euro. Wie ein Anwohner des Ortsteils Ehringsdorf am Dienstag feststellen musste, waren Unbekannte widerrechtlich auf seinem Grundstück in der Straße Am Sportplatz. Hier begaben sich der oder die Täter zu einer Voliere, welche zwar ge- aber nicht verschlossen war. Aus dieser entwendeten die Langfinger insgesamt 12 Kanarienvögel und entkamen unerkannt. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich bereits vom Montag auf Dienstag im Jenaer Kerbelweg. Auch hier entwendeten Unbekannte aus einer auf dem Grundstück befindlichen Voliere zehn Zuchtvögel. 13 Vögel ließen die Täter hier, aus bisher ungeklärten Gründen, zurück. Ein Zusammenhang der Taten wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugen, welche Hinweise zu den Sachverhalten geben können oder auch derartige Vögel angeboten bekommen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar (Aktenzeichen 274242/2025) unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bzw. der Polizei Jena (Aktenzeichen 274057/2025) unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu wenden. Das entsprechende Aktenzeichen ist bitte mit anzugeben.

