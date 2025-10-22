PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefiederter Diebstahl

Jena/Weimar (ots)

Weimar/Jena: Der ideelle und emotionale Verlust wiegt vermutlich mehr als der Beuteschaden von geschätzten 300,- Euro. Wie ein Anwohner des Ortsteils Ehringsdorf am Dienstag feststellen musste, waren Unbekannte widerrechtlich auf seinem Grundstück in der Straße Am Sportplatz. Hier begaben sich der oder die Täter zu einer Voliere, welche zwar ge- aber nicht verschlossen war. Aus dieser entwendeten die Langfinger insgesamt 12 Kanarienvögel und entkamen unerkannt. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete sich bereits vom Montag auf Dienstag im Jenaer Kerbelweg. Auch hier entwendeten Unbekannte aus einer auf dem Grundstück befindlichen Voliere zehn Zuchtvögel. 13 Vögel ließen die Täter hier, aus bisher ungeklärten Gründen, zurück. Ein Zusammenhang der Taten wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugen, welche Hinweise zu den Sachverhalten geben können oder auch derartige Vögel angeboten bekommen werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar (Aktenzeichen 274242/2025) unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de bzw. der Polizei Jena (Aktenzeichen 274057/2025) unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu wenden. Das entsprechende Aktenzeichen ist bitte mit anzugeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 22.10.2025 – 12:00

    LPI-J: Anders als gedacht

    Weimar (ots) - Bad Berka: Ein Herrenloses Fahrrad, auf welchem Handschuhe lagen, meldete Dienstagnachmittag ein Zeuge. Das Rad stand in der Parkstraße und es hatte den Anschein, dass dieses soeben entwendet wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam ein Mann hinzu. Dieser gab an, dass das Fahrrad einem Bekanntem gehöre. Dieser sei zuvor beim Fahren gestürzt und er habe ihn schnell ins Krankenhaus gebracht. nun wolle er das Rad sichern und vorerst mit nach Hause nehmen. ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:00

    LPI-J: Totalschaden auf Blutstraße

    Weimar (ots) - Weimar: Montagmorgen war ein 21-Jähriger mit seinem KIA auf der Blutstraße in Richtung Ettersbergsiedlung unterwegs. Augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor er auf der schlüpfrigen Straße die Kontrolle über seinen Pkw. In einer Linkskurve kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Diese beschädigte er auf gut 40 Meter. auch der Pkw war nicht mehr ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:00

    LPI-J: Schwer verletzter Hund nach Unfall

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am späten Dienstagabend wurde ein Hund in Eisenberg, Obere Donitzschkau angefahren. Der Belgische Schäferhund, welche bei einer Pflegerin temporär untergebracht war, überwand die Umzäunung des Grundstücks und lief auf die Straße. Ein bisher unbekannter Pkw erfasst den Hund dann. Das Unfallbeteiligte Fahrzeug samt Fahrer oder Fahrerin entfernte sich von der Unfallstelle ohne diesen zu ...

    mehr
