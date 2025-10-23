Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorradfahrer verunfallt, Zeugen gesucht

Jena (ots)

Mittwochnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 40-jähriger Motorradfahrer die Lobedaer Straße Richtung Winzerla. Auf Höhe der Käßlerstraße soll die Ampel für den Fahrzeugverkehr auf "grün" geschaltet gewesen sein. Als der Motorradfahrer die Kreuzung passieren wollte, liefen plötzlich mehrere Fußgänger auf die Straße. Der Fahrer leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein und kam dabei zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Zeugen des Sachverhalts, insbesondere Fußgänger, welche die beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 0275400/2025 ist hierbei bitte mit anzugeben.

