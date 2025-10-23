PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Uneinsichtiger Unfallverursacher

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer hatte sein Auto auf einem Parkplatz in der Königshofener Straße in Eisenberg abgestellt. Er stieg aus dem Fahrzeug aus und beobachtete wie ein Suzuki-Fahrer zweimal gegen sein Auto fuhr. Er wollte nun den Unfallverursacher stoppen, dieser versuchte jedoch sich vom Unfallort zu entfernen und fuhr langsam gegen den vor seinem Fahrzeug stehenden Geschädigten. Durch den Geschädigten und umliegende Passanten wurde uneinsichtige 82-jähriger Fahrer gestoppt und überzeugt bis zum Eintreffen der Polizei zu warten. Neben dem Unfall wurde eine Anzeige wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Der Geschädigte wurde glücklicherweise nicht verletzt.

