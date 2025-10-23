LPI-J: Verfassungsfeindliche Schmiererei

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eine 48-jährige und ein 65-jähriger haben gemeinsam am Mittwochabend, am Kirchplatz in Dornburg-Camburg dem Alkohol gefrönt. Dabei gerieten die beiden Personen in Streit. Nach Zeugenangaben soll der Mann die Frau geschlagen haben. Die beiden beteiligten konnten dazu nicht befragt werden. Diese hatten eine gemessene Atemalkoholkonzentration von 3,46 bzw. 2,41 Promille. Beide wurden zum ...

mehr