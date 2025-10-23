LPI-J: Verfassungsfeindliche Schmiererei
Weimar (ots)
Am Mittwochmorgen hat ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes ein Graffiti in der Gutenbergstraße festgestellt. Dabei haben unbekannte einen Stromverteilerkasten mit einem Hakenkreuz beschmiert. Die eingesetzten Beamten machten das Graffiti unkenntlich und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.
