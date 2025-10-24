LPI-J: Werkzeug aus Transporter geklaut
Jena (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, haben unbekannte Täter im Wacholderweg in Jena, in einen Transporter eingebrochen. Den Einbruch bemerkte der Fahrer erst in Weimar, weswegen die Anzeige durch Beamte der Polizei Weimar aufgenommen wurde. Aus dem Fahrzeug wurde diverses hochwertiges Werkzeug entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Wert.
