LPI-J: Werkzeug aus Transporter geklaut

Apolda (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Kromsdorf eingebrochen und verschafften sich dort Zugang zum Kellerbereich. Aus einem der Kellerabteile wurde ein Pedelec der Marke Cube, trotz angebrachtem Fahrradschloss gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

