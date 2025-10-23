LPI-J: Fahrraddiebstahl

Weimar/Weimarer Land (ots) - Am Dienstagabend haben unbekannte Täter im Safransgarten in einer Firma eingebrochen. Die Täter öffneten Gewaltsam ein Tor. Sie stahlen eine große Menge Kabel und einen Anhänger. Der entstandene Sachschaden und das Beutegut hat nach derzeitigen Kenntnisstand einem fünfstelligen Betrag. Die Täter flüchteten mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Zeugen des Sachverhalts, insbesondere ...

