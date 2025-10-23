PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrraddiebstahl

Apolda (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Kromsdorf eingebrochen und verschafften sich dort Zugang zum Kellerbereich. Aus einem der Kellerabteile wurde ein Pedelec der Marke Cube, trotz angebrachtem Fahrradschloss gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

