LPI-J: Fensterscheibe mit Mülltonne beschädigt

Jena (ots) - Ein 33-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagmorgen die Paradiesstraße Richtung Paradiespark gefahren. Als er die Ampelkreuzung zum Park hin querte traf ihn ein 34-jähriger VW-Fahrer, wodurch der Radfahrer stürzte. Nach ersten Aussagen war die Ampel zum queren der Fahrbahn auf Rot geschaltet. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Radfahrer verletzte sich leicht, er erlitt eine ...

