Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf der Motorhaube gelandet

Jena (ots)

Die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet hat am vergangenen Montag ein PKW-Fahrer in der Karl-Liebknecht-Straße. Am Abend befuhr der Autofahrer die Rosenstraße und beabsichtigte auf die Karl-Liebknecht-Straße aufzufahren. Hierbei übersah er den von rechts ankommenden Radler, der in Richtung Jenzig unterwegs war, und es kam zum Unfall. Der Zweiradler stürzte auf den Pkw und verletzte sich dadurch leicht. Eine Erstbetreuung durch einen Rettungsdienst war nach Angaben des Verunfallten nicht erforderlich. Beide Unfallbeteiligte mussten jeweils Sachschäden konstatieren.

