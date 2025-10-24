LPI-J: Sturm sorgt für beschädigten Pkw

Jena (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit einer Mülltonne die Scheibe eines Supermarktes in der Ziegenhainer Straße beschädigt. Dabei haben der oder die unbekannten Täter mutmaßlich die Mülltonne gegen eine Scheibe geworfen. Ein Zutritt zum Gebäude war jedoch nicht möglich. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

