BPOL-TR: Personenzug im Bahnbetriebswerk besprüht
Trier (ots)
Im Bahnbetriebswerk Trier besprühten bisher unbekannte Personen im Zeitraum 4.10.2025, 21:00 Uhr - 6.10.2025, 5:00 Uhr einen dort abgestellten Personenzug auf einer Fläche von 40 qm. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter 0651 - 43678-0 entgegen.
