Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Bundespolizei deckt mutmaßliche Schleusung auf

Trier (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Samstagmorgen (4.10.2025) auf der BAB 64 eine mutmaßliche Schleusung auf.

Gegen 7:30 Uhr kam es zur Kontrolle eines mit vier Personen besetzten PKW mit deutscher Zulassung. Fahrer und Beifahrer, beide spanische Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland, legten gültige nationale Reisepässe vor. Die beiden Mitfahrer, marokkanische Staatsbürger, wiesen sich ebenfalls mit ihren nationalen Reisepässen und darin eingebrachten zeitlich abgelaufenen Visa, aus.

Bei der Durchsuchung der beiden Spanier wurden insgesamt mehr als 4.700 Euro und zwei Mobiltelefone aufgefunden. Zudem befanden sich im Handschuhfach des PKW weitere 4.350 Euro, welche dem Beifahrer zugeordnet werden konnten. Da hier der Verdacht der Schleusung im Raum stand, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier der gesamte Bargeldbetrag, die Mobiltelefone und der PKW beschlagnahmt.

Die beiden Marokkaner wurden über den Flughafen Hahn in ihr Heimatland zurückgewiesen; die beiden Spanier nach Abschluss der Maßnahme an ihre jeweiligen Wohnanschriften entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell