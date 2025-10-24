LPI-J: Fahrräder aus Keller gestohlen
Weimar/Weimarer Land (ots)
Blankenhain: Unbekannte Täter haben in der letzten Woche in einen Keller in der Christian-Speck-Straße eingebrochen. Angegriffen wurden mindestens zwei Kellerabteile. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen, zwei hochwertige Pedelecs gestohlen. Die Fahrräder hatten einen hohen vierstelligen Wert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
