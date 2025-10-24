Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücksichtsloser Autofahrer

Weimar (ots)

Eine 55-jährige meldete am Donnerstagnachmittag einen aggressiven Autofahrer. Dieser fuhr gegen 14 Uhr hinter dem Auto der Frau entlang der L1053 von Bad Berka in Richtung Legefeld. Augenscheinlich war der Fahrer sehr ungeduldig, denn er fuhr dicht auf, drängelte und hupte. Weiterhin habe er mehreren Verkehrsteilnehmern den Mittelfinger gezeigt und die Geschädigte mit dem Handy gefilmt. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen VW Crafter, welcher von einem Mann gefahren wurde. Zeugen des Sachverhalts, insbesondere Personen, die ebenfalls von dem Fahrer bedrängt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Weimar unter 03643 8820 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen 0276327/2025 ist hierbei bitte mit anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell