Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheibe zerschlagen - Wodkadieb

Is.-Letmathe (ots)

In der vergangenen Nacht schlug ein unbekannter Täter zwischen 0-1 Uhr die Glasscheibe einer Bushaltestelle an der Hagener Straße ein, die Polizei bittet Zeugen des Geschehens um Hinweise.

Am Montagnachmittag entwendete ein unbekannter Mann eine Wodkadose in einem Lebensmittelmarkt An Pater und Nonne. Er wurde durch einen Mitarbeiter beobachtet und vor dem Geschäft angesprochen, daraufhin stieß er Beleidigungen aus und bedrohte ihn verbal. Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann nicht mehr antreffen, nun werden Zeugen um Hinweise gebeten. Demnach handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Mann im Alter von 22-23 Jahren. Er sei sehr schlank und etwa 1,75cm groß, er hat rotblonde kurze Haare und trug beigefarbene Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Letmathe entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell