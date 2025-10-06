PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mit mehr als 3 Promille am Steuer: Polizei stellt Autofahrer nach Unfall in Rostock

Rostock (ots)

Am gestrigen Sonntag informierte eine Hinweisgeberin die Polizei gegen 14:30 Uhr darüber, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann in einer Tankstelle im Rostock-Evershagen alkoholische Getränke gekauft habe. Anschließend habe sich der Mann hinter das Steuer eines Fahrzeugs gesetzt und sei davongefahren.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Maßnahmen konnte das beschriebene Fahrzeug wenig später an der Wohnanschrift des Halters - ebenfalls in Evershagen - festgestellt werden. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich zudem eine Zeugin, die beobachtet hatte, wie der betreffende Fahrzeugführer beim Einparken ein anderes Auto touchiert und sich anschließend vom Unfallort entfernt habe.

Die Beamten trafen den Tatverdächtigen, einen 59-jährigen deutschen Staatsbürger, an seiner Wohnung an. Ein vor Ort veranlasster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,46 Promille.

Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

