Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Leiche in ausgebrannter Gartenlaube entdeckt

Crivitz (ots)

In einer ausgebrannten Gartenlaube ist in Crivitz in der Nacht zu Freitag eine menschliche Leiche entdeckt worden. Ein Zeuge meldete gegen 03 Uhr den Brand in einer Kleingartenanlage in der Weinbergstraße. Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwillige Feuerwehr Crivitz brannte die Gartenlaube vollständig aus. Nach Abschluss der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte im Inneren eine stark verbrannte Leiche. Ob es sich dabei um den 47-jährigen Laubenbesitzer handelt, ist derzeit noch unklar. Eine Obduktion soll die Identität zweifelsfrei klären. Hinweise auf eine Straftat liegen bislang nicht vor, jedoch müssen die genauen Todesumstände noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und einen Brandursachenermittler hinzugezogen, dessen Untersuchungsergebnis noch ausstehend ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

