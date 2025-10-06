Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW kollidiert mit Straßenbaum bei Pinnow

Pinnow (ots)

Auf der K109 zwischen Pinnow und Sukow ist es heute Morgen zu einem Unfall mit einem LKW gekommen, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 63-jährige Fahrer gegen 06:25 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Laut Angaben des Lkw-Fahrers sei Schwindel ursächlich für den Unfall gewesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,05 Promille. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Crivitz gebracht, wo auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Am Lkw entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und eröffnet ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den deutschen LKW- Fahrer. Die Sukower Chaussee ist derzeit noch halbseitig gesperrt. Im Zuge der Bergung des LKW muss die K109 im Laufe des Tages zeitweise voll gesperrt werden.

