PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: LKW kollidiert mit Straßenbaum bei Pinnow

Pinnow (ots)

Auf der K109 zwischen Pinnow und Sukow ist es heute Morgen zu einem Unfall mit einem LKW gekommen, bei dem der Fahrer leicht verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 63-jährige Fahrer gegen 06:25 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Laut Angaben des Lkw-Fahrers sei Schwindel ursächlich für den Unfall gewesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,05 Promille. Der Mann wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Crivitz gebracht, wo auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Am Lkw entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und eröffnet ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den deutschen LKW- Fahrer. Die Sukower Chaussee ist derzeit noch halbseitig gesperrt. Im Zuge der Bergung des LKW muss die K109 im Laufe des Tages zeitweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:35

    POL-HRO: Wiederholter Einbruch in Lagerhalle in Rampe

    Leezen (ots) - Bei zwei Einbrüchen in eine Lagerhalle in Rampe (bei Leezen) sollen unbekannte Täter diverse Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet haben. Dabei sollen sich die Täter zwischen Samstag, 18:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr, zunächst Zutritt zum teilweise umfriedeten Gelände in der Leezener Straße verschafft haben. Vermutlich durch ein Rolltor drangen die Täter anschließend in die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:09

    POL-HRO: Leiche in ausgebrannter Gartenlaube entdeckt

    Crivitz (ots) - In einer ausgebrannten Gartenlaube ist in Crivitz in der Nacht zu Freitag eine menschliche Leiche entdeckt worden. Ein Zeuge meldete gegen 03 Uhr den Brand in einer Kleingartenanlage in der Weinbergstraße. Trotz des schnellen Eingreifens der Freiwillige Feuerwehr Crivitz brannte die Gartenlaube vollständig aus. Nach Abschluss der Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte im Inneren eine stark ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 10:09

    POL-HRO: Mischkonsum von Alkohol und Betäubungsmitteln - PKW-Fahrer flüchtet nach schwerem Verkehrsunfall in Alt Sührkow im Landkreis Rostock und muss von Rettungskräften aus Tümpel gerettet werden

    Alt Sührkow (Landkreis Rostock) (ots) - Am 04.10.2025 ereignete sich gegen 19:15 Uhr auf der K50 im Bereich der Ortschaft Alt Sührkow ein schwerer Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines PKW, in dessen Folge der 40-jährige Fahrer verletzt wurde. Wie dem aktuellen Sachstand der Verkehrsunfallermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren